طفلة تنهي حياتها بتناول أقراص مجهولة بعد خلاف مع والدتها في سوهاج

لقيت فتاة مصرعها في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عقب تناولها أقراص مجهولة، بسبب خلافات ومشادة حثت بينها وبين والدتها، وتم نقلها لمستشفى العسيرات المركزي في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

بلاغ بوصول فتاة «جثة هامدة»

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، بتلقيه إشارة من مستشفى العسيرات المركزي بوصول فتاة تدعى «فاطمة م أ ا»، 13 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، وتقيم بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج «جثة هامدة» للمستشفى، وادعاء أهليتها تناولها لأقراص مجهولة.

مشادة كلامية وأقراص مجهولة المصدر

وبسؤال أهليتها، أفاد كلا من والدتها «هالة ع ع ع» 36 عاما، ربة منزل، و شقيقها الطفلة «أحمد م أ ا» 18 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية العامة، ويقيمان بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء تواجد المذكورة في المنزل تناولت أقراصا طبية غير معلومة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدتها.

وعقب انتهاء المشادة، ذهبت الطفلة إلى حجرتها ومكثت فيها لوقت طويل، فذهب شقيقها للاطمئنان عليها قبل خلوده للنوم، فوجدها لا تستجيب له وفي حالة إغماء كما اعتقد في بداية الأمر، حتى وجد شرائط عقاقير طبية بجوارها، ليسرع ووالدته بنقل الطفلة لمستشفى العسيرات المركزي لإسعافها، ولكنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.