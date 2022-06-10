مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود شلل مروري بالطريق الحر «شبرا - بنها» بسبب حادث تصادم 3 سيارات وانقلاب سيارة ملاكي نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص.

الانتقال لموقع الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.‏

حملة أمنية مكبرة بالدقهلية

في إطار آخر، شنت مديرية امن القليوبية حملة مكبرة استهدفت قرى القناطر الخيرية والخانكة وطوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والذخيرة، أسفرت عن ضبط 5 تجار مخدرات في القناطر والخانكة وضبط 17 قضية مخدرات في طوخ والتحفظ على أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 17 قضية مخدرات

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ والقناطر الخيرية والخانكة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت الحملة عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط 17 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

كما تم ضبط 5 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة مركزي شرطة القناطر الخيرية والخانكة وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين تزن 900 جرام، وكمية لمخدر البودر ومبلغ مالي و6 هواتف محمول، وتم تنفيذ 7252 حكمًا قضائيا متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.