«مياه أسيوط» تبحث سبل تنفيذ برنامج IWSP2 لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا برئاسة اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع ممثلي فريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط IWSP2 بالتنسيق مع شركاء التنمية الأوربيين والتي من بينها (بنك التعمير الألمانيKFW ــ الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ــ بنك الاستثمار الأوربي EIB ــ المفوضية الأوربية EU ــ وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO).

مناقشة أهم احتياجات القطاعات

ناقش درة مع ممثلي فريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants أهم احتياجات قطاعات الشركة المختلفة لتطبيق فاعليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه ضماناً لتحقيق الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف الشركات التابعة.

مشروع تحسين خدمات المياه

أكد رئيس الشركة أن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2 يستهدف إعادة تأهيل محطات صرف صحي، واحلال وتجديد شبكات مياه أسبستوس بأخرى بلاستيك، لزيادة معدل الاستفادة من قدرات المحطات القائمة، وتحقيق الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال دعم عدد من قطاعات الشركة المالي والتجاري والدعم الفني لرفع كفاءة العاملين بالشركة، آملاً مزيد من التعاون لتحقيق خدمة متميزة ومستدامة بقطاعي المياه والصرف الصحي الأمر الذي يعود مردودة الإيجابي على البرنامج التنمية.