مزرعة ماشية بدمياط لا تربى إلا البلدي: المستورد ممنوع والبقري بـ71 جنيها

تعتبر مشروعات الإنتاج الحيواني من أهم المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي في مصر، خاصة التي تساهم في توازن الأسعار، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء حجز الأضاحي من العجول والخراف لذبحها بأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق، قدم الوطن بثًا مباشرًا من إحدى مزارع الماشية بدمياط، إذ أن سعر العجول البقرى الحية وصل لـ71 جنيهًا، و63 جنيهًا للكيلو القائم من اللحوم الجاموسي.

تربية الماشية البلدي فقط

يقول «محمد العلوي» مسؤول إحدى مزارع الماشية بدمياط: «هنا في مزرعتنا لا نربي إلا الماشية البلدي فقط، ولا ندخل السلالات الغريبة، وكل رأس ماشية موجودة بالمزرعة معروف سلالتها وأصلها الأب والأم».

وأضاف «العلوي»، أن المزرعة مقسمة الى فروع للتسمين والتربية وكل رأس مرقمة، ويفرضون نظامًا صارمًا داخل المزرعة، فتربية المواشي تتطلب أمورًا عدة يجب مراعاتها ومنها العناية الصحية والتي تتضمن مداواة لمواشي في حال ظهرت عليها أعراض المرض، كما أن نظافة المواشي الشخصية من غسلها وقص فرائها هي من الأمور التي تقلل أسباب حدوث المرض، فالفرو الطويل يسهل تعلق الأوساخ به، ويصعب تنظيفه.

رؤوس الماشية من أجل إنتاج اللحوم

وأكد أن جميع رؤوس الماشية الموجودة بالمزرعة في دمياط هي لإنتاج اللحوم ولغرض البيع كتسمين، ولا نربيها من أجل إنتاج الألبان فقط، مشددًا: «هنا في المزرعة لا نستقبل العجول المستوردة، وكل تركيزنا على العجول البلدي، ونهتم جدًا بتغذيتها سواء بالبرسيم أو التبن والعلف».

وكشف أن الماشية تتغذى مرتين صباحًا ومساءً، وهناك اهتمام وعناية كبيرة بتنظيفها من الأوساخ لحمايتها من أي أمراض.