«الناظر»: الفشل الكلوي والكبد الوبائي أبرز مخاطر تلامس الجلد لمياه الصرف

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن المخاطر الناتجة عن تبرك بعض المواطنين بالبحيرة بمياه الصرف تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، واصفًا الأمر بأنه يدل على الجهل، حيث يرغب البعض في الشفاء من الأمراض الجلدية عن طريق وضع مياه الصرف التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية.

إصابة الإنسان بالتسمم إضافة للأمراض الجلدية

وأضاف الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن مياه المجاري بها فيروسات وبكتيريا و فطريات ومركبات كيماوية ومركبات عضوية ومعادن، وكل هذه الأشياء تؤذي صحة الإنسان، لافتًا إلى أن البكتيريا عند ملامستها لجلد الإنسان تصيبه بالقرح والخوراج والدمامل، مشيرًا إلى إمكانية الوصول لأعضاء الإنسان الداخلية من خلال الدم وإصابته بالتسمم.

الإصابة بالفشل الكلوي وفيروس الكبد الوبائي

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أن أحد أشهر الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق فضلات الإنسان هي إلتهاب الكبد الوبائي A، إضافة إلى إصابة الإنسان بفيروسات جلدية مثل السنط، والفطريات التي تصيب جلد الإنسان مثل التينيا بأشكالها المختلفة، مشيرًا إلى أن المعادن والمركبات العضوية يمكن أن تؤثر على الكلى وأن الإستحمام بماء الصرف قد يؤدي إلى الفشل الكلوي لقيام الجلد بإمتصاص هذا الماء.

حملات توعية

وشدد الناظر على ضرورة القيام بحملات توعوية موسعة لكل أهال المنطقة بالأضرار المترتبة على التبرك بمياه الصرف وملامستها للجلد، والتوعية من خلال المساجد في خطبة الجمعة على بعد الدين عن هذه الأشياء، مشيدًا بدور المحافظة في سرعة إغلاق هذا المنفذ للصرف.