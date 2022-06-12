الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية 2022-2023

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تأثير إيجابي لمبادرة حياة كريمة في تحسين الوضع التنموي

أكّد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مؤكّدًا أنَّ المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

وقال إنَّ التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار، ظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

تحسين المناخ الاستثماري في مصر

وأكّد نائب وزير التخطيط أنَّ خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكّدًا أنَّ هناك انخفاضًا في معدلات البطالة من 7.4 لـ7.2%.

وتابع: «نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة»، لافتًا إلى أنَّ برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تحسين خصائص الأسرة المصرية.