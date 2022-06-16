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كاميرات مراقبة وعصا إلكترونية.. خطة التعليم لمواجهة الغش في الثانوية العامة

كتب:

توفيق شعبان
01:25 م | الخميس 16 يونيو 2022
قياس درجة حرارة الطالبات قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

قياس درجة حرارة الطالبات قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استخدام العصا الإلكترونية وكاميرات المراقبة، لمواجهة الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الوزارة بضرورة استخدام العصا الإلكترونية، أثناء دخول الطلاب لجان الامتحانات قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

تحويل محاضر الغش إلى النيابة العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تحويل جميع محاضر الغش إن وقعت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، إلى النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات، تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية، لضبط الطلاب الغشاشين، موضحا أن جميع لجان الثانوية العامة ستكون معقمة تماما ضد كورونا.

الغش سيضر صاحبه في امتحانات الثانوية العامة 

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغش سيضر صاحبه في امتحانات الثانوية العامة 2022، وأن الوزارة لن ولم تسمح بوجود حالات غش داخل لجان الثانوية العامة، مشيرا إلى تعقيم وتطهير لجان الامتحانات ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

غير مسموح بخروج الطلاب بكتيب المفاهيم من لجان الامتحانات

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، رسالة عاجلة لجميع الطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها بداية من الإثنين المقبل، قائلا: «على جميع الطلاب عدم كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم الذي سيتم توزيعه في اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، ويجب تسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج به من اللجنة، وأسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي جزئيات مقالية».

 

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