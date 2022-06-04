مصرع عامل إثر تناوله حبة الغلة السامة بالمنوفية.. وشقيقه: «بلعها غلط»

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بالتسمم نتيجة تناوله قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، وجرى نقله إلى مستشفي تلا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته لكن دون جدوى، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

شقيق المتوفى ينفي وجود شبهة جنائية

وأكد مصدر أمني، أنه بالانتقال والفحص وبسؤال أسرة العامل المتوفى، أكدت تناوله قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة» عن طريق الخطأ، نافية وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

حبة الغلة السامة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع عامل يدعى «ف.ح»، إثر تناوله قرص لحفظ القمح السام عن طريق الخطأ، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.