مصرع شاب غرقا بإحدى ترع مركز أبنوب في أسيوط

لقى شاب مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بإحدى الترع بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، فأصيب باسفيكسا الغرق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مركز أبنوب بأسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد شريف الخربوطلي مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بمصرع شاب غرقا بمركز أبنوب شرق النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ ورجال الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالوصول، تبين غرق شاب يدعى «كريم. ر. ح» 18 سنة مقيم بذات الناحية.

الانقاذ تنشتل الجثمان

على الفور جرى انتشال الجثمان بمعرفة الانقاذ، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، وتسليمه إلى ذويه.