مصرع طفل دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان بني قره بأسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان بني قره في مدينة القوصية، بمحافظة أسيوط.

وفاة طفل أثناء عبور مزلقان بني قره

تلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمصرع طفل أسفل عجلات أحد القطارات بمزلقان بني قره.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، إلى مكان البلاغ، تبين مصرع الطفل «أ. و. م» 8 أعوام، ومقيم بأم القصور بمركز القوصية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية العام، تحت تصرف النيابة العامة، من أجل استخراج تصريح الدفن بعد انتهاء التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص

يذكر أنه لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الزراعي.

وجرى تحرير محضر بالحادث، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في أسباب الحادث.