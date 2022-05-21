جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بمليون جنيه

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد محمد حميدة مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار برجاموا على رحلة طائرة العربية للطيران اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من إيطاليا.

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركيه أو أية ممنوعات أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على الطاهر مأمور الفحص وهاني مصطفى رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة .

ضبط 500 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب

قام محمد حميدة مدير الجمرك بتكليف عمرو شعبان مدير الحركة ومجدي عزت مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب وتكليف محمد الديب ومحمد زايد مأموري الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة فتبين وجود 500 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب .

قيمة المضبوطات تصل إلى حوالى مليون جنيها

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمد عدلي وسيد فؤاد وحسام عبد الحميد مأموري الجمرك تحت إشراف مدير الحركة أحمد نبيل .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنيه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 18 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.