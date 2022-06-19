سعيد الأرتيست يعترض على قرار «الموسيقيين» بإعادة شاكوش للعمل

حرص سعيد الأرتيست، عازف الإيقاع، بالتعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية منذ قليل بإعادة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للعمل تحت مظلتها بعد عام من الإيقاف.

سعيد الأرتيست يعترض على قرار نقابة المهن الموسيقية

وقال الأرتيست، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يسجل اعتراضه على هذا القرار، وأن النقابة لم تأخذ آراءه، وكان لا يعلم القرار إلا من خلال «الوطن»، وألا يسمح بحدوث هذا أبدا، وسيتحدث مع النقابة لمعرفة لماذا تم اتخاذ القرار دون الرجوع لشعبه الإيقاع، وسيتم أخذ الإجراءات اللازمة من خلال شعبة الإيقاع.

تفاصيل إلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا منذ عام، بإلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه، بسبب الإساءة التي وجهها لعازفي الإيقاع، حينما قال في فيديو له «الطبالين بناتهم بيطلعوا رقاصات»، وهو ما أدى إلى قيام ثورة عارمة لدى عازفي الإيقاع، وترأسهم سعيد الأرتيست، ونظموا وقفة داخل النقابة، وطلبوا بحضور التحقيق لإثبات موقف ضد شاكوش، والمطالبة بمنعه من الغناء، كونه غير منتسب للنقابة، ويهين أعضاء النقابة، الذين من بينهم أعضاء منذ أكثر من 40 عاما.

سعيد الأرتيسيت: «على جثتي يرجع النقابة تاني»

وقال سعيد الأرتيست حينها في تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، إن قرار النقابة نهائي، وإن شعبة الإيقاع لن تسمح أبدًا برجوع النقابة في قرارها، وذلك حفاظًا على هويتنا الموسيقية، موضحًا بقوله: «على جثتي يرجع النقابة تاني».