حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تتحرك الفلك والنجوم يوميًا ما يؤثر على حالة مواليد الأبراج السماوية الـ12، خاصة على حياتهم، وفق معتقدات البعض، لذلك يتابع الكثيرون بشغف، حظك اليوم بشكل دوري كجزء من روتينهم اليوم.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 21-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وعطارد داعمان، ويجعلانك أكثر إصرارًاـ ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقيق تقدمًا.

حظك اليوم برج الحمل 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.

حظك اليوم برج الثور 21-6-2022 على الصعيد المهني

أما أنت عزيزي مولود برج الثور، فاليوم يكون القمر في منزل الصحة السلبي، ما يقلل من طاقتك، وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

حظك اليوم برج الثور 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-6-2022 على الصعيد المهني

وأنت مولود برج الجوزاء، يخبرك الفلك بإنك تستطيع أن تنمي أعمالك، بشرط أن تبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، واليوم يعد مثاليًا للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

بلوتو يتراجع بمواجهة برجك، وعليك أن تعتني بشركاء الحياة، وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الأسد 21-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطورًا، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

اجتماعيا وعاطفيا، يكون القمر في منزل الحظ، ما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الأشخاص من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية، واليوم مناسبًا للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس بمنزل الحظ يمدك بطاقة إيجابية، ما يجعلك مؤثرًا بشدة فيمن حولك.

حظك اليوم برج الميزان 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك الانتباه لحقوقك وألا تتسرع في توقيع عقد أو اتفاق، وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا، حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة، وكن مرنا.

حظك اليوم برج العقرب 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل اليوم، ويمنحك فرصة للعمل والإنجاز ومراجعة أهدافك بتأني، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس تدخل اليوم منزل الحظ، وربما تمنحك وقتًا مناسبًا للاقتراب ممن تحب، وربما يعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة.

حظك اليوم برج القوس 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفًا وحنانًا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

حظك اليوم برج الجدي 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات، وعليك أن تصبر وتنتبه لحقوقك حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج الجدي 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

ربما تشعر اليوم بالتوتر، وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

حظك اليوم برج الدلو 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، ما يجعل اليوم مناسبًا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات.

حظك اليوم برج الدلو 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا مع من حولك، وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الحوت 21-6-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني، ومن المهم أن تبذل الجهد الكافي لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم برج الحوت 21-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس في منزل العلاقات ويساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.