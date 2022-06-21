تعديل مواعيد ضخ المياه بالبحر الأحمر بسبب عطل مفاجئ.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه الكريمات، سيتم تعديل مواعيد ضخ المياه.

مواعيد ضخ المياه بالمنطقة الشمالية لمدينه رأس غارب

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه سيتم تعديل مواعيد ضخ المياه بالمنطقة الشمالية لمدينة رأس غارب، طبقا للآتي:

- سيتم الضخ يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 بـ«شارع مخبز الأندلس- شارع الشويخات والحراجية- الـ128 وحدة وخلف مدرسة الساعاتي والعبور- منطقة الوادي - منطقة التليفزيون- شارعي التعاون وصديق».

- مساكن الشركة العامة «سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية وبورسعيد ومساكن دمشق»، بالإضافة إلى منطقتي المجمع التجاري والأزهر القديم.

- خور رحمي والـ30 مسكن - الحراجية «شارع السميري - شارع الكنيسة».

- الصفوف ومنطقة القسم والعائلات وشارع بركة.

-عمارات الكمين «144 و108 و96 و60 والـ 48 والـ50 وحدة»، بالإضافة إلى وحي الأمل والكافتيريات.

مواعيد ضخ المياه بالمنطقة الجنوبية لمدينة رأس غارب

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه سيتم تعديل مواعيد ضخ المياه بالمنطقة الجنوبية لمدينة رأس غارب، طبقا للآتي:

- سيتم الضخ يوم الـربعاء الموافق 22 يونيو 2022.

- السقالة وخور رحمي ومنطقة الجوازات.

- «الصحراوية- عمارات أبو النصر- عمارات محمود رضا- عمارات 1008 وحدة - عمارات 496 وحدة».

- المعاشات القديمة والإيمان والحاج نور ومنطقة الكهرباء والسوق القديم وسوريا الجنوبية وعمارات خور رحمي «المحكمة» والـ46 وحدة.

- الوحدات السكنية «100- 75- 72- 56»، الـ608 وحدة والـ32 وحدة، ومساكن النيابة والـ253 وحدة وعمارات مبارك.