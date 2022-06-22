فرص عمل بشركة شبكات اتصالات في الجيزة برواتب 3500 جنيه.. اعرف التفاصيل

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب توفير فرص عمل بشركة «اوبريت إي سي تي لشبكات الاتصالات».

الوظائف المتاحة في إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة، في منشورها، نوعية الوظائف التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة «اوبريت إي سي تي لشبكات الاتصالات»، وهي فني تبريد وتكييف، وفنيين ميكانيكا المعدات والمولدات، وفنيين صيانة أجهزة اتصالات، وفنيين تسلق أبراج، ومهندسين.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وكشفت محافظة الجيزة عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالشركة، وهي:

- فنيو تبريد وتكييف.. أن يكون المتقدم مارس الصيانة لمدة 6 أشهر على الأقل.

- فنيو تسلق أبراج.. أن يكون سن المتقدم لشغل الوظيفة من 18 إلى 40 سنة، ومدة العمل من 8 إلى 12 ساعة، والمرتب 3500 جنيه.

- مهندسون.. سن المتقدم من 22 إلى 35 سنة، والعمل من 8 إلى 12 ساعة، والمرتب يبدأ من 4 آلاف جنيه، على أن يكون التخصص في هندسة كهرباء اتصالات وميكانيكا باور.

كيفية التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة «اوبريت إي سي تي لشبكات الاتصالات»، الحضور لمقر الجهاز في العنوان «300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني».

أرقام هواتف للتواصل مع المتقدمين

وحددت محافظة الجيزة أرقام هواتف للتواصل مع المتقدمين الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة بالشركة وهي «35711198» و«35720825».