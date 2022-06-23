كيف ستتأثر الأسواق بإعلان أسعار الفائدة الجديدة؟.. تجار يجيبون

يستعد البنك المركزي المصري، إعلان أسعار الفائدة الجديدة في اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم، في وقتٍ يرى تجار الغرف التجارية، أن القرار كفيل بمعالجة التضخم المرتفع، والإبقاء على الأسعار تحت السيطرة.

الأزمات العالمية هي سبب التضخم الحالي

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه كلما كانت معدلات التضخم مرتفعة، ارتفعت أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الأزمات العالمية هي سبب التضخم الحالي.

أضاف «السيد»، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» أن الحرب الروسية – الأوكرانية، وتعطل حركة الإمداد، أثرا سلباً على أسعار السلع والمنتجات في جميع أنحاء العالم، مطمئناً المصريين أن بأن التأثير في مصر محدود للغاية.

هل ستتراجع الأسعار؟

لفت «السيد» إلى أن هناك عوامل أخرى تتدخل في تحريك أسعار السلع مثل التكلفة ووفرة مسلتزمات الإنتاج والعمالة والكهرباء والمياه وعدة أشياء أخرى.

لكن «السيد» لا يتوقع تراجع الأسعار في الوقت الحالي على النحو المأمول، معرباً عن تمنياته في أن يستقر الوضع العالمي، كي يستفيد كل من المنتج والمستهلك.

أسعار السلع خاضعة للعرض والطلب

من جانبه، يتوقع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية السابق، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» تراجع أسعار السلع بشكل عام، مثلما انخفضت أسعار الزيوت، غير أنه يبقى من الصعب توقع مسار الأسواق على نحو دقيق.

وأضاف «كاسب» أن أسعار السلع خاضعة للعرض والطلب، فإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار وإذا ازداد العرض انخفضت الأسعار.

رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية السابق، خالف «السيد» في توقعاته بشأن تراجع الأسعار، فقال إن الأسعار مرشحة للتراجع الفترة المقبلة.