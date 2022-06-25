القابضة للمياه: إنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز لخدمة سكان القرى

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وماثيو ريل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله للمياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة بمركز بنها.

إنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب في اليوم لخدمة أكثر من27 ألف نسمة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إن تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة وإنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب فى اليوم لخدمة أكثر من27 ألف نسمة من سكان قرى جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وعزبة أبو فرج.

توفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه

ومن جانبه، قال ماثيو ريل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة للمياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير وتنمية المناطق التي تعمل بها، ولذا سارعت الشركة في توقيع البروتوكول حرصاً على تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات التي تعمل بها، لتوفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في تحسين نوعية المياه والمساهمة في مستقبل أكثر صحه.

دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع المحلي

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن سعادته بتنفيذ مشروع تطوير محطة مياه قرية جمجرة الجديدة، مشيداً بجهود شركة نستلة للمياه مصر في التمويل لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يؤكد على دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الأهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائي.