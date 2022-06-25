القابضة للمياه: إنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز لخدمة سكان القرى
كتب:
سلامة عامر
04:39 م | السبت 25 يونيو 2022
خلال زيارة رئيس شركة مياه القليوبية لاعمال تطوير المحطة
تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وماثيو ريل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله للمياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة بمركز بنها.
إنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب في اليوم لخدمة أكثر من27 ألف نسمة
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إن تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة وإنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب فى اليوم لخدمة أكثر من27 ألف نسمة من سكان قرى جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وعزبة أبو فرج.
توفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه
ومن جانبه، قال ماثيو ريل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة للمياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير وتنمية المناطق التي تعمل بها، ولذا سارعت الشركة في توقيع البروتوكول حرصاً على تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات التي تعمل بها، لتوفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في تحسين نوعية المياه والمساهمة في مستقبل أكثر صحه.
دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع المحلي
فيما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن سعادته بتنفيذ مشروع تطوير محطة مياه قرية جمجرة الجديدة، مشيداً بجهود شركة نستلة للمياه مصر في التمويل لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يؤكد على دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الأهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائي.