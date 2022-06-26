مظاهرات في كوريا الشمالية ضد «واشنطن» .. وعدة انفجارات تهز «كييف»

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، عدة انفجارات تهز العاصمة «كييف»، فيما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى دوي الانفجارات مع انطلاق صفارات الإنذار.

واستخدمت القوات الروسية أنظمة إطلاق صواريخ متعددة لقصف مدينة «كريفي ريه» في منطقة «دنيبروبتروفسك»، ما أسفر عن إلحاق أضرارًا بالمنازل والبنية التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تعلن مقتل 24 جنديا روسيا

وشنت الطائرات الأوكرانية، 5 ضربات على مواقع ومعدات عسكرية روسية ، ونقاط قيادة ومعاقل، فيما تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 24 جنديا، كما دمرت دبابتين و5 عربات مصفحة أخرى ومستودعين ذخيرة.

إندونيسيا تدعو الرئيس الأوكراني إلى العودة للحوار لوقف الحرب

من جانبه، دعا الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إلى العودة للحوار لوقف الحرب «الروسية الأوكرانية»، مضيفا إن وقف الحرب «الروسية الأوكرانية» سيسمح باستئناف سلاسل إمداد الغذاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، رأى السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن العقوبات ضد بلاده تهدف إلى الإنهاك المالي والاقتصادي طويل الأجل لروسيا، مشيرا على «تليجرام»، إلى أنه من غير المتوقع أن تراجع الدول الغربية المسار العام للعقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، إن الحكومة وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة تزيد عن 9 مليارات يورو«9.5 مليار دولار» لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب «الروسية الأوكرانية»، مضيفا للصحفيين، إن الحرب وعواقبها أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي واقتصاد البلاد بطبيعة الحال.

سانشيز: الحكومة بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف أرباح شركات الطاقة

وأضاف سانشيز، أن الحكومة الإسبانية، بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف الأرباح الضخمة التي حققتها شركات الطاقة منذ الحرب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشملت الإجراءات خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 إلى 5%، وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو «211 دولارا» لمرة واحدة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 14 ألف يورو «14756 دولارا» سنويا، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.

تمديد خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في إسبانيا

وسيجري تمديد إجراءات مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود وارتفاع الإعانة للأفراد بنسبة 15%.

وكشف مسؤول حكومي ألماني، أمس السبت، أن زعماء مجموعة السبع، التي تضم بالإضافة إلى بلاده «فرنسا-كندا-إيطاليا-اليابان-بريطانيا-الولايات المتحدة»، يجرون محادثات بناءة جداً بشأن احتمال وضع حد أقصى لواردات النفط من روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الألمانية نحو 20 ألف شرطي لضمان الأمن في القمة، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

متظاهرون في «ميونيخ» لدعوة دول مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجوع

وتجمع نحو 4 آلاف محتج في مدينة «ميونيخ» الألمانية، لدعوة قادة دول مجموعة السبع، إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر وتغير المناخ والجوع في العالم، فيما ردد المتظاهرون، هتافات وشعارات تدعو لمناهضة الامبريالية ولتخصيص مزيد من الأموال لمنع الأزمات إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية في العالم .

بدورها، نظمت كوريا الشمالية مسيرة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي لإحياء ذكرى اندلاع الحرب الكورية«؜1950-1953»، وتعهد المشاركون بـ إبادة «واشنطن» بلا رحمة إذا قامت باستفزاز «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

المشاركون يدعون إلى تعزيز قوة «بيونج يانج» السياسية–الأيديولوجية

ودعا المشاركون، في المظاهرات، إلى تعزيز قوة «بيونج يانج» السياسية–الأيديولوجية وتفوق كوريا الشمالية العسكري بكل وسيلة، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير، إن المتحدثون في المظاهرات نددوا بشدة بالإمبرياليين الأمريكيين لتسببهم في نشوب الحرب وارتكابها لأبشع المذابح والدمار الهمجي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحرب العالمية.