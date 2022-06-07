تجميل مدينة العريش لجذب أنظار المصطافين

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليمات عاجلة لإدارة الحدائق بسرعة تنفيذ حملة مكبرة لتهذيب وري الأشجار والحدائق، وقطع أفرع الأشجار التي تعوق أسلاك الكهرباء، وتشكل خطورة على المواطنين بشوارع وطرق المدينة.

قص وتجميل الأشجار بشوارع المدينة

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش في بيان له: أننا بصدد حملات تهذيب وري الأشجار والحدائق بطرق وشوارع المدينة، هدفها الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة ولراحة وخدمة أهالينا من المواطنين».

وأوضح أن حملة ري وتهذيب الأشجار والحدائق مستمرة، حفاظًا على الأشجار من الجفاف والتلف.

وأوضح أن مدينة العريش مرت بفترة شهدت فيها العملية الشاملة لدحر الإرهاب، والتي كان يصعب معها الوصول لبعض الأماكن الحيوية لخصوصية وضعها، وسوف تستمر أعمال التطوير تباعًا.

وفي السياق، قام قسم الصيانة والبيئة بمجلس مدينة العريش بالعمل على رفح الرمال من منطقة الكورنيش بطوال المنطقة بساحل مدينة العريش الغربي، وجرى العمل على تجميل المنطقة الساحلية، وإزالة المعوقات من أمام الشاليهات والكافيهات، والعمل على أصلاح أعمدة الأنارة وتركيب كشافات أنارة ليد لتلك المناطق الساحلية.

يذكر أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات لرئيس مجلس المدينة خلال تفقده منطقة الكورنيش، بضرورة العمل على تنظيف وتجميل مدينة العريش لجذب المصطافين بساحل البحر في الأماكن المخصصة.