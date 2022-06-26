نائب وزير التعليم: 150 ألف مدرس عجز.. و22 جنيها رسوم التقدم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مسابقة الثلاثين ألف معلم، التي من المقرر أن يبدأ التقديم فيها منذ 2 يوليو وحتى 24 من الشهر ذاته، كانت حلما لسد عجز المعلمين، مشيرًا إلى أنّ إجمالي العجز في المدرسين في التعليم، تبلغ 150 ألف معلم، وأن المسابقة ستشهد مراحل سنوية بواقع مسابقة كل عام، لنحو 30 ألف معلم على فترة زمنية تبلغ 5 سنوات.

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن العدد الحالي في المعلمين في التعليم الأساسي والمواد الأساسية، يبلغ 150 ألف معلم، متوقعا أن يجر سد هذا العدد خلال 5 سنوات.

رسوم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 22 جنيها

ولفت، إلى أن رسوم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 22 جنيها: «اللي قدم قبل كدة في مسابقة المعلمين ومتقبلش ممكن يقدم تاني، ومسابقة داخلية في المديريات لتدريس اللغة الإنجليزية»

لفت نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن العجز في مواد التعليم بعد مرحلة التعليم الاساسي، لها أليات مختلفة مثل نظام الحصة وغيرها من الآليات التي سيجر تناولها في وقت لاحق.

مرحلة رياض الأطفال

وكشف أن مرحلة رياض الأطفال والمراحل الثلاث الأولى من التعليم الأساسي، من أخطر وأهم المراحل المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية للطفل.

وأشار، إلى أن وزارة التربية والتعليم، اتجهت إلى ضخ الثلاين ألف من المعلمين، أن تبدأ بتلك المراحل سواء رياض الاطفال أو مراحل التعليم الأولى، التي تعمل بنظام التعليم الجديد، وهذا سيسهم في سد عجز كبير في تلك المراحل.