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استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة بسوهاج.. تسجل 36 درجة

كتب:

شيماء دراز
12:38 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
درجات الحرارة

درجات الحرارة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري.

وسجلت درجات الحرارة اليوم على محافظة سوهاج 36 درجة والصغرى 25 درجة، إذ تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا خاصة خلال ساعات الظهيرة ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع احتمالية نشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم وارتفاع نسبة الرطوبة؛ وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية. 

رفع نسب الرطوبة

وتشهد البلاد وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أجواء صيفية مستقرة وامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، بينما السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، فيما يسجل شمال الصعيد 35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 40  درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء.

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بقلم شيماء دراز