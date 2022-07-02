تباين الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام جلسات التداول

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث هامة كان من أبرزها، ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية،عند إغلاق التداول في «بورصة نيويورك»، فيما تراجعت الأسواق الأوروبية، على تباين، أمس الجمعة.

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 99.11 نقطة أو«0.90%» ليسجل 11127.85 نقطة.

ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 1.06%

كما صعد «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، 39.95 نقطة أو 1.06%، ليحقق عند إغلاق البورصة، 3825.33 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

وشهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، ارتفعا بـ 321.83 نقطة، بما يعادل «1.05%» ليسجل عند الإغلاق 31097.26 نقطة.

تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بنسبة 2%

وفي أوروبا، أغلقت الأسواق الأوروبية، على تباين، أمس الجمعة، وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي دون تغير، وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم شركات المرافق بنسبة 3%.

وارتفع التضخم في «منطقة اليورو» إلى مستوى قياسي بلغ 8.6% على أساس سنوي في يونيو الماضي، حيث استمرت الحرب «الروسية الأوكرانية» في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ارتفاع العقود الآجلة لـ«خام برنت» بـ 2.5%..وبايدن يقترح التطوير البحري للنفط في المياه الأمريكية

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بـ 2.5%، لتسجل 111.74 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 2.7% إلى 108.57 دولار للبرميل.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن اقتراح للتطوير البحري للنفط والغاز في المياه الأمريكية خلال السنوات الـ5 المقبلة، فيما أوضحت الداخلية الأمريكية، أن الخطة لا تشمل أكثر من 10 عمليات بيع محتملة في خليج المكسيك وواحدة في كوك إنليت قبالة ساحل ألاسكا.

وامس الجمعة، تراجع الذهب للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، وقالت قناة « سي إن بي سي عربية»، إن تداول الذهب الفوري، كان ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأونصة وانخفض بأكثر من 1% خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

من جانبها، أغلق مؤشر بورصة تونس «توناندكس»، على ارتفاع بنسبة 0.11 % ليصل عند 7494.45 نقطة، فيما بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.359 ملايين دينار تونسي.