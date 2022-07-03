مصرع شخص إثر إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

لقي شخص من محافظة قنا مصرعه بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي الغربي، عقب اختلال عجلة القيادة بيده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى سوهاج العام وتحرر محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطارا من مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة «إبراهيم ع م ا»، 45 عاما، عامل ويقيم في دائرة مركز قنا بمحافظة قنا، وذلك وفقا لأوراقه الثبوتية، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، حيث وجد المارة السيارة عقب الانقلاب مباشرة وحاولوا استخراج قائدها ومحاولة إسعافه، ولكنه كان جثة هامدة، ليتم التواصل مع النجدة من المارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة، وجرى إخطار ذويه وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.