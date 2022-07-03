المعلمين: لا يجوز لخريجي الآداب والعلوم التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم

قال محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين، إن التقديم لوظائف المعلمين تكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية تحت إشراف جهاز التنظيم والإدارة، موضحا أن التقديم للمرحلة الثانية من وظائف المعلمين العام المقبل.

لا يجوز التقديم لخريجي الآداب والعلوم

وأضاف أمين عام نقابة المعلمين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية، أنه لا يجوز التقديم لخريجي كليات الآداب والعلوم والدراسات الإسلامية، لأن المطلوب للتقديم في المرحلة الأولى بمسابقة الـ30 ألف معلم من وظائف التربية والتعليم بها مدرس رياض أطفال، وهى المرحلة الأولى لوظائف التربية والتعليم .

وأشار إلى أن اليوم بداية تعليم جديد، لذا نحتاج الأساس وهو مدرس تعليم الأطفال، لافتا إلى أن أعلى نسب في عجز المعلمين بمحافظتي القاهرة والشرقية.

في سياق آخر، أكد الدكتور محمد شعيرة منسق التعليم العالي في الجامعات الأهلية، أن الجامعات الأهلية التي أنشأتها الدولة نموذج يجب أن تكون عليه الجامعات في مصر من خلال إنشاء جامعات ذكية تخدم مستقبل الطالب من البرامج التي تضمن توظيفه بعد التخرج.

الجامعات الأهلية تسعى لضم الطالب المتميز فقط

وأفاد خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج أن الجامعات الأهلية تسعى لضم الطالب المتميز فقط من خلال اختبارات القبول، وهى فرصة أخرى بعد الثانوية العامة، ولا تعتمد على مجموع الثانوية العامة فقط، وهذه الاختبارات تقيس قدرة الطالب بالنسبة لرغباته .

وأوضح أن الجامعات الأهلية بها البرامج التي تسعى لسوق العمل في مصر والإقليمي والعالمي لتوظيف الطالب بعد تخرجه مباشرة وهى برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي ومجال الإدارة والنقل والطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة الحديثة .

وتابع أن أسلوب التدريس مختلف في الجامعات الأهلية من خلال تنمية القدرة للطالب في البحث بدلا من أسلوب التلقين.