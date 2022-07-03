جولة ميدانية لمحافظ القليوبية في 4 مدن كبرى لمتابعة المشروعات ونسب تنفيذها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لتفقد مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي والطرق والصحة بمدن بنها وقليوب والقناطر وشبرا الخيمة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المحددة المتفق عليها وفق الجداول الزمنية.

محطة مياه شبلنجة

بدأ المحافظ جولته اليوم بتفقد محطة مياه شبلنجة بمركز ومدينة بنها والتي تعمل بنظام ultra filteration «الترشيح الفائق» وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام بطاقه 17 ألف متر3/ يوم بتكلفة110 مليون جنيه ووصلت نسبه التنفيذ 90%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها ومخطط الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر وخلال الجوله قام المحافظ بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لانهاء مشكلة توصيل خط المياه اسفل محطة السكة الحديد.

محطة الصرف الصحي شبلنجة

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحي شبلنجة (بطاقة 20 ألف متر3/يوم، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98% وتخدم قرى شبلنجه -كفر أبوزهرة -نقباس - منية السباع- كفر الشموت وجاري تسليم شبكات الانحدار للقرى.

محطة معالجة قليوب

وفى السياق ذاته توجه الهجان لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة 100 مليون جنيه بطاقة تصل الى 10 الف/م3 فى اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 60% وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر القادم وقد وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

جولة في مدينة القناطر الخيرية

واستكمل الجولة بالتوجه الى مدينة القناطر الخيرية لتفقد توسعات المرحلة الثانية من محطة صرف صحى قليوب وشرق القناطر (عند كوبري الحادثة) والتي تقع علي مساحة 4 أفذنة بتكلفة 67 مليون جنيه وبلغت نسبه التنفيذ 90% ورفع طاقتها من 45 الف م3/يوم الي 135 الف م3/يوم ووجه بدفع الأعمال للانتهاء منها خلال شهرين لادخالها الخدمة لانهاء مشكلة الصرف الصحي في عدد من قرى مدينة فليوب موجها أيضا بعمل لاند سكيب لموقع المحطة وتهذيب الأشجار والاهتمام بالمظهر العام للمحطة.

متابعة مشروعات المحافظة

كما تابع خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المحافظة بمتابعة اعمال إنشاء كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد ( قليوب - منوف - طنطا ) وذلك في اطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين بتكلفة تتخطي النصف مليار جنيه وستصل تكلفته الي المليار جنيه بعد اضافة أعمال انشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسي وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و٣١ سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

وصرح الهجان بأنه تم الانتهاء بنسبة 95% من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة ومتبقي الانتهاء من أعمال اللاند اسكيب،وقد وجه رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بسرعة توصيل المرافق الصرف الصحي والغاز بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه موجها أيضا بالمتابعة الجيدة مع الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة .

مستشفى الحروق

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وقد شارفت المستشفى على الانتهاء من أعمال التنفيذ مشيرًا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة، لاسيما في هذا التخصص المطلوب، وشدد المحافظ خلال جولته على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن .

وعلى هامش الجولة قام المحافظ بإزالة عدد من الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفي القناطر المركزي وحول أسوار مدرسة الشهيد النقيب عمر مجدي صبحي بمدينة القناطر الخيرية مشددا على ضرورة التعامل مع مثل هذه المظاهر العشوائية بكل حزم .

ثم توجه "المحافظ" لتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية ويشرُف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية والتي يبلغ طولها 5.20م ، وقد تم البدء في المرحلة الثانية وطولها 1.2م وتم صب 350م، وصب حوائط 250م والمتبقي 400م للحفر وصب باقي المسار من أرضيات وحوائط، وسيتم رصف الطريق بطول 2.5م وعمل بلدورات وتخطيط بعد الإنتهاء من التغطية والمحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

متابعة إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري

واختتم الهجان الجولة بمتابعة إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، وذلك بهدف متابعة الأعمال ودفعها والتوجيه بالعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من جميع القطاعات وتسليمها للشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير، مكلفا رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للإنتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري.

وتأتي أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة في التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج بما يحقق طفرة كبيرة في السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.