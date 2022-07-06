مصرع طفل غرقا في ترعة بأسيوط.. جاري البحث عن جثته

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء نزوله لترعة في قرية بني محمد التابعة لمركز ومدينة أبنوب في أسيوط، وجاري البحث عنه من خلال قوات الإنقاذ النهري.

إخطار بغرق طفل في ترعة

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ من الأهالي بغرق طفل يدعى «فارس» أثناء نزوله الترعة في قرية بني محمد بأبنوب لاستحمامه نظرا لارتفاع درجة حرارة الطقس، فلقي مصرعه.

وعلى الفور قامت قوات الشرطة بالتحرك إلى مكان البلاغ، وتبين غرق الطفل، ولم يتم العثور عليه، وإخطار الإنقاذ النهري للبحث عنه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، وسؤال أبناء عمومته مما كانوا برفقته أثناء نزوله الترعة لبيان كيفية وأسباب الغرق.

مشاجرة بالأسلحة النارية في أبنوب

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بأسيوط، بلاغا بقيام أب ونجله بإطلاق النار على عدة أشخاص بعد نشوب مشاجرة بسبب خلافات على أراض زراعية ومنازل في قرية بني محمد بأبنوب في أسيوط، ووجود مصابين، وجرى ضبط المتهمين وتنقل المصابين لمستشفى جامعة أسيوط..