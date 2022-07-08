عاجل.. تخفيض سرعات القطارات ومترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة السكة الحديد، وشركة مترو الأنفاق، تخفيض سرعات القطارات والمترو، إلى 60 كيلومترا في الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية.

تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل، لـ«الوطن»، إنَّ هناك تعليمات لقيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بتخفيض سرعات القطارات، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية، لافتا إلى أنَّ جميع قطارات السكة الحديد والمترو، يخضعان إلى إجراء صيانات دورية، قبل الانطلاق، للحفاظ على حركة التشغيل، موضحا أن العمل داخل السكة الحديد سيكون على مدار 24 ساعة طوال عطلة عيد الأضحى 2022.

لن نمد ساعات العمل خلال عيد الأضحى 2022 لمترو الأنفاق

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن ساعات العمل كما هي خلال عطلة عيد الأضحى 2022، حيث لن يتم مد ساعات العمل في العيد، وأن جميع القطارات جاهزة تماما، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

ارتفاع درجة الحرارة على أغلب الأنحاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة.