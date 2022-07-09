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«الطاهري»: القناة الإخبارية الوليدة تعكس مكانة مصر وحكمة القيادة السياسية

كتب:

هاجر عمر
12:15 م | السبت 09 يوليو 2022
أحمد الطاهري الكاتب الصحفي ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أحمد الطاهري الكاتب الصحفي ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال أحمد الطاهري الكاتب الصحفي ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الصناعة الإعلامية بشكل عام تأتي انعكاسًا للسياق السياسي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة حريصة على مواكبة السياق السياسي والاجتماعي في مصر، تزامنًا مع الانتقال للجمهورية الجديدة.

نستهدف إقامة المنصة الإخبارية الأكبر في الشرق الأوسط

وأضاف «الطاهري»، مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «بحب الإذاعة» على راديو «نجوم اف ام»، أنّ هناك توجه من الشركة المتحدة بتطوير شامل لمنظومتها الإعلامية لمواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية بمصر، إضافة إلى استهداف المتحدة امتلاك قطاع إخباري يكون من أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ليواكب مكانة مصر.

انتهى عصر متابعة المصريين لأخبار وطنهم على قنوات غير مصرية

وأوضح رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن عصر متابعة المصريين لأخبار تبث على هوى قنوات إخبارية غير مصرية، انتهى دون رجعةـ مؤكدًا أنه آن الأوان أن يمتلك المصريون قناة إخبارية تمتلك القدرة ووجهة النظر والمعلومة والحضور في كل عواصم العالم، وعلى قدر كبير من المهنية والاحترافية لنقل رؤية مصر ووجهة نظرها في كل ما يدور من حولها.

مصر استعادت مكانتها بفضل حكمة الرئيس السيسي

ولفت «الطاهري»، إلى أن مصر الآن دولة كبيرة ومؤثرة في صناعة القرار العالمي، موضحًا أن أي حدث في الشرق الأوسط أو في النظام العالمي، يؤثر في مصر وتؤثر به، وهو ما ظهر في فترات كثيرة، لاسيما بعد حصول مصر على مكانتها، والدور الذي تقوم به في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

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