الزراعة: ضخ كميات إضافية من السلع بالمنافذ.. وتجهيز الحدائق لاستقبال الزوار

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه جرى ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، لزيادة حجم المتاح والمعروض من السلع أمام المواطنين.

غرفة عمليات مركزية للمتابعة خلال أيام العيد

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الزراعة للمتابعة والتنسيق المستمر والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن ما حدث بالفترة الأخيرة من مشروعات تضمنت زياة أعداد رؤوس الماشية إضافة إلى تحسين السلالات والجودة الإنتاجية، كان له إنعكاس إيجابي كبير، لافتًا إلى زيادة نسبة النمو في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%، مقابل 40% فيما مضى.

ولفت «القرش» إلى أنه جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمصادر الأخرى المتعددة للبروتين مثل الدواجن وبيض المائدة والألبان والأسماك.

تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين في العيد

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أنه جرى تطوير وتجهيز كل الحدائق لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بحديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان وكل الحدائق التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات خلال أسبوع العيد.

ولفت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالمجازر لتوفير الخدمات باستمرار للمواطنين الراغبين بالأضحية والذبح خلال أيام العيد، منوهًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الذبح للمواطنين مجانًا.