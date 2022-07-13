تعريفة المواصلات بالدقهلية 2022 بعد تحريك أسعار البنزين

اعتمدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، زيادة تعريفة المواصلات بالدقهلية 2022 لكل المواصلات العامة بنطاق المحافظة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم، وتشمل «سيارات الميكروباص والسرفيس» تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية «البنزين والسولار»، وزيادة الأجرة التعريفية للمواصلات العامة بحد أقصى 7%، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية في هذا الشأن.

اجتماع موسع لبحث تعريفة المواصلات بالدقهلية 2022

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، عقد المحافظ اجتماعًا بديوان عام المحافظة لبحث تعريفة المواصلات بالدقهلية 2022 بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور، والرائد محمود اللوزي رئيس مباحث المرور، والعقيد هاني أبو ليلة رئيس مباحث التموين، وأحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة.

تكثيف الحملات لتطبيق تعريفة المواصلات بالدقهلية 2022

وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور والتصدي لأي محاولات استغلال المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صالح المواطنين.

وأوضح أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بعمل استيكرات جديدة لتعريفة المواصلات بالدقهلية 2022 يتم لصقها على السيارات والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، ووضع بانرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

غرفة علميات محافظة الدقهلية

وشكلت المحافظة غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مع ضرورة وجود البدائل والحلول لأي مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

لا زيادة لأسعار أسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز

وشددت محافظة الدقهلية على أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ثابتة ولا يوجد أي تغيير فيها، وجرى توجيه وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز والمخابز، والغلق الفوري لأي مستودعات أو مخابز مخالفة، ويتم الإبلاغ الفوري عن أي أزمات أو طوارئ لسرعه التعامل معها.