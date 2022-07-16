الأرصاد: ذروة الرطوبة في أغسطس.. وارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة طقس، اليوم السبت، قائلة إنّ البلاد شهدت الأيام الماضية استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ كانت درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها من درجة إلى درجتين، ومن المتوقع استمراره اليوم.

ارتفاع طفيف للحرارة

وأضافت «غانم»، خلال تقرير عرضه برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنّ من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على مدار الأسبوع، وحتى بدايات الأسبوع المقبل، لتسجل العظمى على القاهرة ما بين 35 و37 درجة.

وأشارت إلى أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا خلال ساعات النهار، وأنّ ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة إذ ستصل درجة الحرارة المحسوسة لـ 39 درجة على القاهرة الكبرى، خلال الأيام المقبلة.

وأفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة خلال فترات النهار على المناطق الموجودة في جنوبي الصعيد وسيناء.

ذروة الرطوبة في يوليو وأغسطس

وأوضحت أن ذروة الرطوبة تكون في الشهر الحالي والمقبل، لكن ارتفاع الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الشعور بارتفاع الحرارة، وهناك بعض الأيام سنشعر بنشاط للرياح بسرعة من 30 لـ 40 كيلو متر في الساعة بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء وفترة الليل، وسيساعد ذلك على عدم الإحساس بنسب الرطوبة.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة تحديدًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، وضرورة ارتداء غطاء للرأس وتناول المشروبات والمياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية؛ لعدم الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وارتداء ملابس فاتحة بيضاء.