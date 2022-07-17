استشاري باطنة: بعض طفرات كورونا لديها قدرة على الهروب المناعي

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الهروب المناعي خاصية معروفة عن الفيروسات، وبخاصة من تركيب RNA مثل فيروس كورونا، إذ أن الفيروس يمكنه التحايل على النظام المناعي، وبالتالي لا يستجيب للأجسام المضادة أو مناعة الأجسام للأشخاص.

وأضاف عقبة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يمكن للفيروس أن يصيب الأشخاص بالرغم من إصابتهم السابقة أو حصولهم على اللقاحات، كما أن خاصية الهروب المناعي يتم دراستها في أمور كثيرة، منها البكتيريا المسببة لالتهاب وقرح المعدة والأورام، إذ أن لديها قدرة في بعض الأحيان على التهرب مناعيا من الخلايا المناعية».

بعض طفرات كورونا لديها قدرة على الهروب المناعي

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «بعض طفرات كورونا لديها قدرة على الهروب المناعي بحيث أنها لا تتأثر بالأجسام المضادة من المصابين أو اللقاحات، ومن ثم فإنها ليست موجودة بنسبة 100%، لكنها زادت، وبدلا من قدرة اللقاحات على منح الجسم مناعة ضد الإصابة بنسبة 95%، أصبحت تتراوح من 70% إلى 80%».

الحصول على اللقاحات يقلل من حدة الأعراض

وأشار، إلى أن الحصول على اللقاحات يقلل من حدة الأعراض والحاجة إلى دخول المستشفيات، ويقلل أيضًا من فرص ظهور المتحورات والتكاثر والانقسام.