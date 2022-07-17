توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. تصل لـ42 درجة في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الـ72 ساعة مقبلة، في الفترة من غد الاثنين الموافق 18 يوليو حتى الأربعاء 20 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وقال خبراء الأرصاد، في بيان الهيئة، إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 1 إلى درجتين مئوية.

وأوضحت أن طقس الأيام المقبلة: «شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء».

ويتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عما هو متوقع بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، خلال الأيام الثلاث المقبلة، كالآتي:

درجات الحرارة الاثنين 18 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الثلاثاء 19 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الأربعاء 20 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.