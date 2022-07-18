ضبط «مستريح» بسوهاج.. أوهم راغبي السفر إلى ليبيا بتأشيرة بـ100 ألف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص أوهم راغبي السفر للخارج بالحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه، ولكنه لم يف بوعده فتقدم الأربعة شباب ببلاغات ضده ليتم ضبطه وتحرير محضرا بالواقعة وتعهده برد الأموال إلى أصحابها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز أخميم حيث ورد لمركز أخميم محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو «أشرف م خ م» سن 35 عاما حاصل على دبلوم إدارة وخدمات وعدد 3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بتضررهم من المدعو «رمضان ع ح ع» سن 55 عاما «عامل» ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 100.000 مائة ألف جنيهاً مقابل تدبير فرصة عمل لهم بدولة ليبيا الشقيقة إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم.

محضر بالواقعة

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.