ضعف وإعادة ضخ المياه ببعض المناطق في المحافظات.. اعرف الأماكن والأسباب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة القوصية الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وإعادة ضخ المياه لمدينة القناطر الخيرية التابعة لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بعد القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

موعد ضعف المياه بالأدوار العليا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة القوصية اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري 2022 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

سبب ضعف المياه بالأدوار العليا

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إان سبب ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة القوصية نظرا لإجراء أعمال غسيل وتعقيم للمروق رقم 2 الغربي بمحطة مياه القوصية المرشحة طبقا لخطة غسيل وتعقيم المروقات والشبكات والتي تنفذها الشركة بصفة دورية حرصا على سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

تشغيل كل المحطات الارتوازي بجميع القرى والمدينة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه طبقا للخطوات التنفيذية للخطة المتبعة لتطهير المروقات والخزانات الأرضية سيتم تخفيف الأحمال بالمحطة المرشحة بتشغيل عدد1 طلمبة، مع تشغيل كافة المحطات الإرتوازي بجميع القرى والمدينة ضماناً لتوفر المياه للمواطنين أثناء فترة غسيل المروق.

الارتقاء بمعايير جودة المياه المقدمة للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هناك خطة غسيل دورية لـ27 مروق بـ10 محطات مرشحة كبرى تنتهجها الشركة للارتقاء بمعايير جودة المياه المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة، مما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

إعادة ضخ المياه لمدينة القناطر الخيرية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إعادة ضخ المياه لمدينة القناطر الخيرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد انقطاعها لمدة 3 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم أمس الاثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لافتة إلى أن سبب الانقطاع كان القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.