ضعف وإعادة ضخ المياه في المحافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن ضعف المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة شرق وغرب أسيوط الواقعة في نطاق عمل الشركة، وذلك وفقًا لبيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استمرار ضعف المياه بالأدوار العليا وقت الذروة

وكشفت الشركة، عن استمرار ضعف المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة شرق وغرب أسيوط حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب أعمال نظافة وتطهير «المروق رقم 3» الخاص بمحطة «نزلة عبد اللاه» المرشحة الكبرى بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن تعمل جميع البدائل بكامل طاقتها ضمانًا لتوفر المياه للمواطنين أثناء فترة غسيل «المروق».

وأكدت «مياه الشرب» مواصلة أعمال غسيل المروقات والخزانات الأرضية الخاصة بعدد 11 مرشحة كبرى على مستوى مناطق الشركة، حرصًا على جودة المياه المقدمة للمواطنين طبقا للخطوات التنفيذية للخطة المتبعة لتطهير المروقات والخزانات الأرضية.

طرق التواصل مع الشركة للإبلاغ عن الشكاوى والأعطال

وقالت «مياه الشرب» في بيانها إن جميع قنوات التواصل مفتوحة للمواطنين، وهي «الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو الاتصال من أي محمول على رقم 01280733990 أو على رقم 01285000125، أو التواصل عن طريق واتساب على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي، وأيضًا من خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف، وبرامج الــCMS»، وجميع تلك القنوات متاحة لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن إعادة ضخ المياه صباح اليوم إلى مدينة قليوب بعد الانتهاء من عملية إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي للمدينة، وتوفير سيارات مياه نقية خلال فترة الانقطاع.