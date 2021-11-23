انفجار اسطوانة غاز بطوخ وتحويل مصابي الحادث إلى مستشفى شبين الكوم

حول مستشفى بنها الجامعي المصابين في حادث انفجار اسطوانة غاز صغيرة بشقة بالدور الأول العلوى بطوخ، والمسجلة باسم المواطن «صابر ج. أ.»، إلى مستشفى شبين الكوم، لاستكمال العلاج.

كان ميكانيكي وزوجته وطفلهما، قد أصيبوا في حادث انفجار اسطوانة غاز صغيرة، داخل شقة بالدور الأول العلوى بمركز طوخ، مملوكة لـ «صابر ج. أ.»، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

بلاغ بانفجار اسطوانة غاز داخل شقة بطوخ

تلقي رئيس مجلس مدينة طوخ، أحمد وزيري، بلاغا بإخطار مركز طوخ، وكذلك إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث.

إصابة 3 من أسرة واحدة في الحادث

تبين من المعاينة إصابة رب أسرة يدعى «هاني ج. م.»، 38 سنة ميكانيكي، وزوجته «مروة س. ع.»، 35 سنة وطفلهما «زياد»، 8 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، وتم تحويلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.

وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من رئيس المدينة، بحدوث انفجار اسطوانة غاز صغيرة، بشقة بالدور الأول العلوي، بشارع حسين سليمان مجدي، خلف الجمعية الاستهلاكية بمدينة طوخ.

إصابة 3 من أسرة واحدة

جرى إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وسيارتي إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة مالك الشقة 38 عامًا، ميكانيكي، وزوجته وابنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وجرى تحويلهم لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية.