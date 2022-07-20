التصريح بدفن طفلين شقيقين غرقا في حوض للري بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز بلبيس في محافظة الشرقية التصريح بدفن طفلين شقيقين لقيا مصرعهما غرقاً، أثناء قيامهما بالاستحمام في حوض للري، هرباً من حرارة الطقس، بدائرة مركز بلبيس.

التصريح بدفن شقيقين غرقا أثناء الاستحمام

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس يفيد بمصرع طفلين شقيقين، أحدهما يبلغ 5 سنوات والآخر 7 سنوات، وذلك إثر غرقهما أثناء قيامهما بالاستحمام داخل حوض مياه لري الأراضي الزراعية، هرباً من حرارة الجو.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثتي شاب وفتاة

وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة بمركز بلبيس انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثة فتاة مجهولة الهوية، تم العثور عليها بمياه ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، كما أمرت الجهات المختصة بكفر صقر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليه طافياً في بحر مويس، بمركز كفر صقر، وذلك لتحديد سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة الفتاة مجهولة الهوية طافية في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بلبيس المركزي ويجري التعميم بمواصفات الجثة، لمحاولة الاستدلال على هويتها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، في بحر مويس بمدينة كفر صقر، انتقلت قوة من الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى كفر صقر المركزي، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.