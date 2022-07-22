ضبط 220 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم شهير بالسويس

أجرت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحت التموين بالسويس، حملة مكبرة استهدفت المطاعم المحتلفة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 220 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل فرع لسلسلة مطاعم شهيرة ومحل آخر، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

توجيهات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة المطاعم

ووجهت إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات على المطاعم والمحلات المختلفة؛ للتأكد من جودة اللحوم المقدمة وسلامتها، وسط تعليمات مشددة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس الإدارة، باتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه كلف الدكتور عصام العراقي مدير الطب البيطري بالسويس، الأطباء بقسم التفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور محسن كامل، بتنظيم حملة مكبرة والمرور على المطاعم بمشاركة قوة من مباحث التموين.

ضبط 220 كيلو فراخ ولحوم غير صالحة

وبعد إجراء الفحص لعدة مطاعم بنطاق حي السويس، جرى ضبط 220 كيلو فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم بشارع الجيش تابع لسلسلة مطاعم وجبات سريعة شهير، وفي مطعم آخر بنطاق دائرة القسم.

وتبين من الفحص أن لحوم الطيور التي تنوعت بين الدجاج والحمام، احتوت على كدمات وتجمعات دماء، ما يثير الشكوك حول سلامة ذبحها فضلا عن تهتك نسيج لحومها، بجانب كمية من السجق واللحم المفروم احتوت على كمية كبيرة من الدهون وفول الصويا والجَرم وأمعاء الأبقار ونسبة قليلة من اللحوم المجمدة.

مصدر: المضبوطات غير مطابقة للمواصفات

ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة.