5 وفيات و15 مصابا في 8 مشاجرات خلال 24 ساعة بالمحافظات: بينهم أزواج

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في 8 مشاجرات بعدة محافظات مختلفة، أبرزها قيام ربة منزل بقتل زوجها خلال مشاجرة بينهما على مصروف المنزل بالمنوفية، وآخر قتل زوجته في محافظة الإسماعيلية بدعوى تأديبها بسبب خلاف بينهما، وغيرها من المشاجرات التي نشبت بسبب خلافات الجيرة وتطورت لاعتداء بالأسلحة الناريةن ما ترتب عليها إزهاق أرواح أشخاص وإصابة آخرين.

مصرع شاب في مشاجرة بأسيوط

لقي شاب يدعى فرغلي سامح، مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين، بسبب لهو الأطفال بقرية النخيلة التابعة لمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإنقاذ حياته، ولكن محاولات الأطباء بائت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إيداعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

مقتل سيدة في مشاجرة مع زوجها

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بتعرضها للضرب المبرح، بشارع العشريني بمنطقة حي السلام بمحافظة الإسماعيلية، إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها في منزلهما، فتعدى عليها الزوج حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مقتل شاب وإصابة شقيقه بالقليوبية

لقي شاب يدعى «م.ش» مبيض محارة، 28 سنة، مصرعه، وأصيب شقيقه «أ.ش» 22 سنة، مبيض محارة ، في مشاجرة بينهما وبين «ن.م» 22 سنة، عاطل، بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، حيث أطلق العاطل النيران على الشقيقين من سلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته فأودى بحياة الأول، وأصاب الثاني، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى بنها العام، والمصاب لمستشفى قليوب المركزي.

إصابة فران في مشاجرة بقليوب

أصيب فران، بإصابات متنوعة، إثر تعرضه للضرب في مشاجرة مع مسجلين خطر في قليوب، وجرى نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم ضبط المتهمين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 6 في مشاجرة بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل، بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين آخرين بسبب خلافات قديمة بين الطرفين تجددت مرة أخرى في أبو عياد قرب منطقة ترعة 5 في مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وجرى نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

ربة منزل تقتل زوجها بالمنوفية

أنهت ربة منزل حياة زوجها، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، داخل منزلهما، بقرية كفر العرب بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب مصروفات المنزل بينما كانت تقوم الزوجة ببعض الأعمال المنزلية وفي يدها سكين، وحينما اشتدت المشاجرة بينهما طعنته حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب وإصابة 3 في قنا

وفي محافظة قنا، وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، والمصابين لنفس المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.

إصابة 4 في مشاجرة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، في مشاجرة مع عائلة أخرى بإحدى قرى مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.