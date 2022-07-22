مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بينما أصيب 3 آخرين بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الكوم الأحمر في فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية بقرية الكوم الأحمر.

فرض كردون أمني لموقع المشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة فرشوط بقيادة الرائد مصطفي القاضي والنقيب أدهم أبو الخير معاون مباحث فرشوط إلى موقع المشاجرة، وتم فرض كردون أمني.

أسماء الضحية والمصابين

وبالفحص تبين مقتل أحمد عبدالعزيز عبد الباقي، 32 عامًا، وإصابة محمد عبدالعزيز 45 عاما وريان احمد 5 سنوات، رجب عبدالعزيز 39 عاما، ومحمود عبدالباقي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.