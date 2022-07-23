وفاة شاب متأثرا بإصابته في «مشاجرة النخيلة» بأسيوط

لقى منذ قليل مصاب في مشاجرة الأطفال بقرية النخيلة مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس بعد خضوعه لإجراء عملية لاستخراج رصاصة بالمخ، فارق على إثرها الحياة بمستشفى جامعة أسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالوفاة

وتلقى اللواء عمرالسويفى مديرامن اسيوط إخطارا من نقطة شرطة مستشفى جامعة أسيوط يفيد وفاة المصاب «فرغل. س» إثر إجراء خضوعه لعملية استخراج رصاصة بالمخ إصابته بمشاجرة، وقعت منذ أمس بقرية النخيلة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج نقل على إثرها إلى مستشفى الجامعة في حالة حرجة بقسم العناية المركزة تحت الملاحظة قبل دخوله غرفة العمليات.

جراحة لاستخراج رصاصة بالمخ

وبعد محاولة اجراء الجراحه لاستخراج الرصاصة فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد خروجه من غرفة العمليات بساعات قليلة من إجراءها.

إصابة مواطن بطلق ناري

البداية كانت عندما تلقى امس اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد فى وقت سابق بوصول بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة أبوتيج بوقوع مشاجرة، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة المدعو «س. ف.»، بطلق ناري في الرأس، إثر مشاجرة وقعت بسبب لهو الأطفال في قرية «النخيلة»، التابعة لمركز ومدينة أبوتيج، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لخطورة حالته، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قوات الأمن لإنهاء واستخراج تصريح الدفن فى تأمينات مشددة.