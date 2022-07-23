شركة المياه بالإسكندرية تعلن النتيجة النهائية للمتقدمين لـ«كيميائي» و«فني معمل»

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة «كيميائي مياه من الحاصلين على بكالوريوس علوم أقسام كيمياء ميكرو – كيمياء خاصة - كيمياء حيوي ميكرو – حاسب آلي»، ووظيفة «فني معمل مياه» من الحاصلين على مؤهل فني زراعي تخصص مناسب ، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 طبقًا لاحتياجات مشروعات حياة كريمة بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة زاوية عبدالقادر بنظام التعاقد.

روابط النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظائف 2021

شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة «كيميائي - فني معمل» معرفة النتيجة النهائية وفقًا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg/ أو الرابط المباشر التالي https://alexwater.com.eg/hr_job_ganob/jresulte_c.php

الحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة لشغل وظائف 2021

وطالبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشورها المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 طباعة استمارة رقم (3) للمقبولين والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة

اشتراطات في المتقدمين لشغل وظائف 2021

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الاشتراطات واجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «كيميائي - فني معمل» وفقًا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا بمنطقتي برج العرب والعامرية بمحافظة الإسكندرية فقط والوحدات المحلية التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير – رأس الترعة – الشعراوي» وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي إضافة إلى أن يكون المؤهل الدراسي الجامعي معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات.