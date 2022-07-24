الوسط الفني في 24 ساعة.. بلاغ وشائعة طلاق وحريق

أزمات عديدة شهدها الوسط الفني، في الساعات القليلة الماضية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث، مثل البلاغات التي وصلت إلى النائب العام، وحريق شقة الفنان أحمد شاكر.

محمود عبدالغفار

كشف الفنان محمود عبد الغفار أنه سيخضع لعملية قلب مفتوح غدا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب عبد الغفار: «اللهم استودعتك نفسي وصحتي فاشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به».

وطالب محمود عبد الغفار جمهوره، بالدعاء له: «أرجو من كل من يعرفني أو لا يعرفني الدعاء لي بالشفاء وأن يقدر الله لي الخير، حيث إنه يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات، أوصيكم فضلا وليس أمرا بالدعاء؛ فالدعاء يغير الأقدار ربنا يبارك في صحتكم وأبدانكم أنتم ومن تحبون، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

أحمد شاكر

من جانبه، أعلن الفنان أحمد شاكر عن نجاته وأسرته من حريق التهم العمارة التي يسكن في إحدى شققها السكنية، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وقال شاكر في تصريح لـ «الوطن»، إن الحريق كان في الدور العلوي، ولا توجد أي إصابات، والشرطة استطاعت أن تسيطر على الحريق في أقل من نصف ساعة.

ونصح شاكر الجمهور بتوخي الحذر من تشغيل التكييفات لفترات طويلة، وبخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ووجَّه الشكر لكل من سانده في ذلك الوقت الحرج، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».

شيرين

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها.

وكتب والد حسام حبيب، منشورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد مداخلة شيرين عبدالوهاب مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث جاء في البلاغ، أن المشكو في حقه سبّ الشاكية بألفاظ خارجة، يُعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.

أحمد خالد موسى

كما تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي المنتج راني مسحال، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المخرج أحمد خالد موسى، بتهمة خيانة الأمانة، والسبب في ذلك، مخالفة التعاقد المبرم بينهما على تقديم فيلم «من القاهرة لباريس»، إذ جرى تقديمه من قبل المستشار بصفته مدير شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني، ضد المخرج أحمد خالد موسى.

وجاء في البيان، أنّ جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة وتعريفها بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص، بخيانة ثقة المجني عليه في الجاني، الذي سلمه هذا المال على سبيل الوديعة وخان ثقته، واستولى عليه بنية تملكه.

حلا شيحة

نفت الفنانة المعتزلة حلا شيحة طل ما أثير بشأن طلاقها عن زوجها معز مسعود خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام» قائلة: «لكل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي، حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح، وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد به حد معين أبدا، معز بعيد عن الكلام ده تماماً، بالعكس، هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياة أولادي، ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه، وعيب الكلام اللي بيتقال على صفحات السوشيال ميديا، كله مش صح أبداً».