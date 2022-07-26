مصادرة 22 شيشة وتحرير 16 محضر إشغالات في حملات مفاجئة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والاجراءات الاحترازية، من بينها منع تقديم الشيشة، ووجه بتكثيف حملات رفع الاشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

حملة مفاجئة على المقاهى

كانت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط قد شنت حملة مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بنطاق الحي، فضلا عن رفع الاشغالات من الشوارع وتم ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة مكبرة بمشاركة الشاذلي محمد نائب رئيس الحي وفريق قسمي الاشغالات والمرافق استهدفت منطقة الأربعين بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر مرافق وتم رفع الاشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين كما تم أيضا ضبط مصادرة عدد 22 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد بشير على استمرار شن الحملات التفتيشية الدورية لمتابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحفاظ علي سلامة المواطنين ولن يكون هناك تهاون حيال المخالفين وفقًا للقانون.

تخصيص خطوط ساخنة للشكاوي

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية بلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .