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محمود مسلم

مصرع شاب بصعق كهربائي في أسيوط

نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي

كتب:

سويفي رشدي
03:25 م | الخميس 28 يوليو 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

لقي شاب عشريني مصرعه إثر تعرضه لصعق بتيار كهربائي في مركز أبنوب في محافظة أسيوط، ونُقل المتوفى لمشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

صعق كهربائي

وتلقت مديرية أمن أسيوط من المستشفى المركزي بوصول بلاغ من الأهالي بإصابة شاب بصعق تيار كهربائي، وعلى الفور تحركت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع «ع . ع . ش»، 19 عاما، ومقيم بمركز أبنوب شرق النيل، إثر صعقه بتيار كهربائي.

 مصرع وإصابة 11 في تصادم سيارتين

وفي سياق آخر، لقيت طفلة مصرعها وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مركز البداري، ونُقلت المتوفاة لمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، في وقت سابق، إخطارا من نقطة ومأمور مركز شرطة البداري، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي «أسيوط - سوهاج» ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوات الشرطة والإسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ باقى الاجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات بمعرفة جهات التحقيقات لبيان الأسباب، وما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وكذلك استخراج تصريح الدفن.

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بقلم سويفي رشدي