تحرير 25 محضرا تموينيا في البلينا وإعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع مباحث تموين محافظة سوهاج، وتحت إشراف العميد رأفت رشوان، مدير إدارة مباحث تموين بمحافظة سوهاج، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز البلينا بمحافظة سوهاج ومكتب بني حميل والإدارة الصحية بمركز البلينا، حملة تموينية استهدفت الأسواق ومحلات البقالة والمخابز البلدية بالمركز.

المشاركون بالحملة التموينية

شارك في الحملة: رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي بمحافظة سوهاج، وسعدالدين السيد سعدالدين، مدير إدارة التموين بمحافظة سوهاج.

25 محضرا تموينيا بالبلينا

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا، منها 3 عدم الإعلان عن أسعار سلع غذائية بمعرفة مفتش التموين، ومحضرين عدم إعلان عن مخازن سلع غذائية بمعرفة مفتش التموين.

إعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة

كما أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر إعدام سلع غذائية بمعرفة مفتش الصحة، حيث جرى إعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية بمعرفة مفتش الصحة، ومحضرين عدم نظافة بمعرفة مفتش الصحة، ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخبز بلدي.

وأسفرت الحملات في سوهاج أيضا، عن محضر توقف عن الإنتاج داخل مخبز بلدي، ومحضرين نقص وزن خبز داخل مخبز بلدي، و3 محاضر عدم إعلان داخل مخابز بلدية، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف داخل مخبز بلدي، ومحضر عدم وجود سجل داخل مخبز بلدي، وجار اتخاذ ما يلزم.