رفع 485 طن تراكمات قمامة وأتربة من شوارع المنصورة بأيام العطلات

كشفت محافظة الدقلهية عن استغلال أيام العطلات في تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة، لرفع تراكمات القمامة والأتربة بالشوارع والميادين الرئيسية والمداخل والمخارج، أسفرت عن رفع نحو 485 طن قمامة وأتربة من مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

تم تنفيذ هذه الحملات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية

وقال المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات والمشرف على تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، إنه استغلالاً لأيام العطلات، فقد تم تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية، حيث شارك في حملة اليوم 7 سيارات مكنسية، موضحاً أنه تم المرور على شوارع «الجمهورية، والمشاية، والجيش، وسعد زغلول، وشارع الدراسات، وجيهان، وعبد السلام عارف، وكوبري سندوب ومدخل المنصورة»، أسفرت عن رفع 55 طن من تراكمات الأتربة، بمشاركة 7 سيارات مكنسية بالمنطقة المركزية.

خطة تشغيل السيارات المكنسية

وأضاف «جلال»، في بيان صحفى، أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار خطة تشغيل السيارات المكنسية بنطاق المنطقة المركزية، وذلك حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة، لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة، حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة.

رفع 330 طن قمامة بالشوارع والميادين

من جهة أخرى، أعلن جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، عن رفع 280 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، بالإضافة إلى 150 طن من تراكمات المخلفات والمواد الصلبة بمنطقة ترعة المنصورية، بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وأوضح المحاسب نادر محيي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه تم التنسيق مع المهندس عبده محمدين، مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية، والمهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري، والمحاسب المتولي عبدالعال، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، لشن حملة مكبرة على ترعة المنصورية، لرفع المخلفات الصلبة ومخلفات البناء على طول الترعة، لتمهيد المكان وتشجيره للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.