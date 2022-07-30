لمستخدمي عدادات الكارت.. تعرف على قيمة المبالغ المخصومة عند الشحن

يتساءل عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع التي تعمل عبر كروت الشحن سواء كانت عدادات ذكية أو كودية التي تم تركيبها مؤخرًا خاصة لأصحاب العقارات والمباني المخالفة والعشوائية، عن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للقطاع المنزلي.

وكشفت إدارة العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للقطاع المنزلي.

المبالغ التي تخصم من الرصيد عند الشحن

وقالت إدارة العدادات مسبوقة الشحن، إنه يتم خصم قيمة فرق الاستهلاك كالآتي: «يتم خصم 24 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة - يتم خصم مبلغ 135 جنيهًا من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة - يتم خصم مبلغ 170 جنيهًا من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة».

قيمة الشرائح التي تُخصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد

وذكرت الإدارة أنه يتم خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه)

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه)

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات)

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيهًا)

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيهًا)

- الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كليو وات (25 جنيهًا)

- الشريحة السابعة: من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيهًا)