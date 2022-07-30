«الشربينى» : ضرورة تطبيق المعادلة السعرية أسوة بالصناعات الأخرى

طالب المهندس إيهاب الشربينى بضرورة تطبيق المعادلة السعرية أسوة ببعض الصناعات الأخرى، مؤكداً أن إجمالى الإنتاج من البيض 400 مليون طبق سنوياً، سعر الطبق الواحد يصل إلى 63 جنيهاً، مطالباً بوجود تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين لتوفير المنتج وإيصاله للمستهلك بسعر مناسب له، لافتاً إلى أن كلاً منهم له هدف مختلف عن الآخر، حيث إن «التموين» تعمل على توفير سلعة رخيصة الثمن، و«الزراعة» تعمل على توفير الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى وفتح باب التصدير، لذا لا بد لها من دعم المنتج التابع لها. وأكد أن سعر طن الصويا وصل إلى 12400 جنيه، حيث يتكون طبق البيض من «4٫5 كيلو علف منها 2٫8 ذرة، و7٫7 صويا و93% مكونات أخرى، وعند انخفاض هذه المكونات وتوفيرها ستنخفض تكلفة الإنتاج، لافتاً إلى أن الجميع يترك الحلقات الوسيطة ويقوم بمحاسبة المنتج، فى حين أنهم يستطيعون إلغاء هذه الحلقات وتوفير السلع للمستهلك بسعر منخفض يتناسب معه، مؤكداً أن من مصلحة المنتج أن تنخفض تكلفة الإنتاج حتى يستطيع الاستمرار. وأوضح أن خروج المنتجين يزداد يوماً بعد آخر نتيجة للخسائر المتعددة، إلى أن انخفض إنتاج مصر من البيض إلى 12 مليار بيضة سنوياً بعد أن تخطى 13 مليار بيضة، موضحاً أن التاجر والسوبر ماركت يربحان على جثث المنتجين.

وأكد «الشربينى» أن طبق البيض سوف يصل إلى 75 جنيهاً الفترة المقبلة نتيجة خسائر المنتجين وخروجهم من السوق وانخفاض الإنتاج بالسوق، مطالباً الدولة بضرورة التدخل وتصحيح مسار الصناعة.